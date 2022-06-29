“TC vatandaşlığım olsaydı tutuklayıp götüreceklerdi”

Türkiye’ye girişi yasaklanan Abdullah Korkmazhan, ‘Neden yasaklıyım?’ sorusuna ‘Lefkoşa’ya döndüğünüzde TC Lefkoşa Elçiliği’nden bilgi alabilirsiniz” cevabının verildiğini belirtti



Türkiye’ye girişi yasaklanan Sol Hareket Genel Sekreteri Akademisyen Abdullah Korkmazhan’dan, Meclis’te konuyla ilgili, “Türkiye aleyhine konuşursan, o da seni almaz” diyen Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı‘ya cevap geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Korkmazhan, şunları kaydetti;

“Biz düşüncelerimizden ve duruşumuzdan dolayı Türkiye’ye alınmadık. Sen Interpol tarafından “Cinayet işleme şüphesi” ile arandığın için dünyanın hiç bir ülkesine gidemiyorsun. Farkımız bu”

Öte yandan Özgür Web TV‘de soruları yanıtlayan Korkmazhan, önceki gün Sol Hareket’ten bir heyetle Ankara‘da temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı‘na gittiğinde, Türkiye’ye girişinin yasak olması ve bir sonraki uçakla geriye gönderilmesi sırasında neler yaşadığını anlattı.

Korkmazhan, “Ziyaret amacımız belliydi, CHP, HDP, TİP ve Halkevleri ile temaslarımız olacaktı. Konumuz da Kıbrıs sorunu, federal çözüm mücadelesi ve AKP rejiminin Kıbrıs’ın kuzeyinde uyguladığı baskıcı anlayış karşısında dayanışmayı yükseltmekti. Diğer dört arkadaşımız sorunsuz girdiler ancak bana girişte ‘milli güvenliğe aykırı faaliyette bulunmak’ nedeniyle giriş yapamayacağım söylendi” dedi.

O sırada Terörle Mücadele Şubesi‘nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da (MİT) arandığını ve hakkında herhangi bir suç kaydı olmadığı bilgisinin gelmesi üzerine, ilk uçakla geri gönderileceğinin söylendiğini kaydeden Korkmazhan, ‘Neden yasaklıyım?’ sorusuna ise ‘Lefkoşa’ya döndüğünüzde TC Lefkoşa Elçiliği’nden bilgi alabilirsiniz, Türkiye’ye gelmek isterseniz de yine elçilikten izin almak zorundasınız” cevabının verildiğini belirtti.

Korkmazhan, “Orada 2 saat bekletildim, bu sırada 3-4 kez emniyetten arka arkaya görevliler geldi, zaman zaman alaycı zaman zaman tehditkâr sorgulamalar yaptı. Psikolojik bir sıkıntı yaratmaya çalışılıyor. Uçağa bineceğim saate kadar bu yaşanmaya devam etti. Üzüntü verici. Çünkü bizim amacımız Türkiye’de temaslarımızı gerçekleştirmekti. Yaşananları Türkiye kamuoyunun gündemine getirmekti. Ama Türkiye’ye girebilen dört arkadaşımız programımıza devam edecek” dedi.

Mesleğinin, evli olup olmadığının, çocuğu olup olmadığının, ne amaçla geldiğinin sürekli sorgulandığını anlatan Korkmazhan, araştırmacı olduğunu söyledikten sonra soruların değiştiğini, seçimleri ve ekonomiyi araştırma gelip gelmediğinin sorgulandığını belirtti.

Korkmazhan, “TC vatandaşlığımın olup olmadığı soruldu hatta ‘Aileden kimsede mi yok?’ diye soruldu. Eğer TC vatandaşlığım olsaydı muamelenin farklı olacağı söylendi. Yani tutuklayıp götüreceklerdi” dedi.

