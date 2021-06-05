TC vatandaşlarının Güney’e geçmesi için BM’ye girişim

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelip KKTC’ye yerleşen vatandaşların Güney Kıbrıs’a geçememesine ilişkin ayrımcılığın sona ermesi gerektiğini söyledi ve konuyu BM’ye de ilettiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün yeniden karşılıklı geçişlere açılan Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete’den bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan Sınır Kapısı’nda yaptığı konuşmada, her zaman barıştan yana olduklarını söyleyerek, sınır kapılarının açılması ve temasların devam etmesinden mutlu olduklarını belirtti.Pandeminin iyi yönetildiğine işaret ederek, Rum tarafında vaka sayısının 72 bin olduğunu söyleyen Tatar, “KKTC’deki rakam bunun onda biridir. Kuzey Kıbrıs’a gelecek olanlar rahat olsun” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarında kişiler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek, Rum lider Anastasiadis ile de bu konuyu konuştuğunu belirtti.Türkiye’den gelip KKTC’ye yerleşen vatandaşların Güney Kıbrıs’a geçememesine ilişkin ayrımcılığın sona ermesi gerektiğini dile getiren Tatar, konuyu Birleşmiş Milletlere de ilettiğini kaydetti.Sınır kapılarına yönelik kararların üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsadığını belirten Tatar, AB ülkelerinden de gelip, kuzeye geçmek isteyenlere sıkıntı yaratılmaması gerektiğini söyledi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kıbrıs’taki iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir geçişlere kapalı olan dokuz sınır kapısının dün yeniden açılmasının ardından Lokmacı sınır kapısını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete’den Lokmacı kapısından geçişlerle ilgili bilgi aldı. Tatar ve Saner, ayrıca Lokmacı’da aynı saatlerde ziyaretlerde bulunan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Gülşah Manavoğlu ile selamlaştı, kısa bir sohbette bulundu. Tatar, ziyareti sırasında, yabancı bir turist ile de sohbet etti.Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, Lokmacı kapısı önünde basına açıklamalarda bulundu. Tatar ile Saner’in ziyaretine Rum basını da ilgi gösterdi. Ardından Tatar ile Saner, Arasta bölgesini gezerek, bölge esnafıyla sohbet etti.Tatar, dün Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiTatar ve Saner Arasta’daTatar ve Saner Arasta’da bir kafede oturdu