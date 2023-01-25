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“TC kimliğine mülteci muamelesi yapılıyor”

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Bakan Arıklı’nın kardeşi Aynan Arıklı, KKTC giriş kapılarında TC kimliğine mülteci muamelesi yapıldığını söyledi ve “TC Elçiliği görmüyor, uyuyor” dedi

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“TC kimliğine mülteci muamelesi yapılıyor”
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Aynan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC giriş kapılarında Türkiye Cumhuriyeti kimliğine mülteci muamelesi yapıldığını iddia etti.
Ayhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:
“2010 yılında İlhan Kaki, Çelebi Türker 3 arkadaş Makedonya Üsküp'e gittik. Orda bir araç kiraladık, bir de Arnavut şoför rehber bulduk. Balkanlarda 5 ülke dolaştık. Hiçbir ülkenin gümrüğünde araçtan inmedik. Şoför pasaportlarımızla polise gidiyordu. Polis yanımıza geliyordu. Önce saygıyla hoş geldiniz, sonra pasaport kimlik teyidi yapıp gidiyordu. Giriş işlemi yapıp şoför pasaportlarımızı getiriyordu. Bir tek Arnavutluk gümrüğünde aracın bagajını açtırdılar.
KKTC giriş kapılarında TC kimliğine mülteci muamelesi yapılıyor.
TC Elçiliği görmüyor, uyuyor.”
 
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