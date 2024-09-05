banner913
banner932
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye geliyor
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye geliyor
11 0
15 yaşındaki kız kayıp...
15 yaşındaki kız kayıp...
59 0
 
KTAMS:
KTAMS: "31 Ağustos itibariyle 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 27 bin 402 TL"
18 0
Antik Liman’daki ahşap rıhtım yenileniyor
Antik Liman’daki ahşap rıhtım yenileniyor
24 0
Hükümet-belediye iş birliğiyle su sorunu çözülecek
Hükümet-belediye iş birliğiyle su sorunu çözülecek
24 0
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
20 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
41 0
banner1032

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye geliyor

banner1020

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek.

banner1045
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye geliyor
banner971
İki günlük temasları çerçevesinde yarın ve cumartesi günü devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
Sahada bazı projeleri inceleyeceğini de açıklayan Cevdet Yılmaz’ın yarın sabah saatlerinde KKTC’de olması, cumartesi öğle saatlerinde de ülkeden ayrılması bekleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.