TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “KKTC’ye desteğimizi sürdüreceğiz”

“Kıbrıs Türkü ile aramızdaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek için buradayız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü ile aralarındaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek için burada olduklarını kaydeden Yılmaz, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun son bulması, KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlatılması gerekmektedir.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yabancı muhataplarla doğrudan temaslarda bulunmasına engel çıkarmaya da son verilmesi elzemdir” şeklinde konuşan Yılmaz, Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ve KKTC’ye desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

- “Projeleri incelemek ve yeni somut adımlar atmak üzere Lefkoşa’dayız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sabah KKTC’ye gelmesinin ardından Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin selamlarını ileterek başladı.

Yılmaz, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğine yönelik temaslarda bulunmak, devam eden projeleri incelemek ve yeni somut adımlar atmak üzere Lefkoşa’dayız. Kıbrıs Türkü ile aramızdaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek için buradayız.” dedi.

Yılmaz, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Hükümet ortakları ile bir araya gelerek, gündemdeki projeler, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi ve Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler başta olmak üzere ortak gelecek vizyonunu değerlendireceklerini söyledi.

“2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması bildiğiniz gibi yürürlükte. Anlaşma kapsamındaki ilk Teknik Heyet kararımızı ağustos ayın içerisinde aldık. Bu kapsamda aktarılması öngörülen kaynakları aktardık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuşan Yılmaz, geçen sene olduğu gibi bu sene de kaynak kullanımında önceliklendirme yaparak, tasarruf ve verimliliği artıracak bir yaklaşım benimsediklerini ve bunun takibini de yerinde yaptıklarını ifade etti.

- “Enerji arzı konusuna Kıbrıs’ın güvenliği ve kalkınması açısından çok önem veriyoruz”

İşbirliğini daha etkin işletecek konulara özelikle odaklandıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ziyaretimiz kapsamında Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin katılımları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enerji arz güvenliği ana başlıklı bir istişare toplantısı yapacağız.

Burada siyaset üstü bir konu olan enerji arz güvenliğiyle alakalı olarak; sorunları, ihtiyacı ve çözümü birlikte tespit ederek hızlı şekilde sürdürülebilir sonuçlara nasıl ulaşacağımıza bakacağız.

Kıbrıs'ta enerji arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ülkenin ekonomik kalkınmasının ve stratejik bağımsızlığının temel taşlarından biridir. Sürdürülebilir bir enerji altyapısı, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki büyüme ve refahın da güvencesi olur. Bu nedenle enerji arzı konusuna, Kıbrıs’ın güvenliği ve kalkınması açısından çok önem veriyoruz.”

Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile açılışına çok az bir zaman kalan Yeni Girne Askeri Hastanesi’nin ilk etapta, ayakta tedavi ve muayene hizmetleriyle sınırlı olarak, KKTC’li vatandaşların ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına açılmasına yönelik bir protokolü imza altına alacaklarını belirtti.

- “KKTC’nin, Adaya damgasını vuracağı projelerden biri...”

“Barış Harekâtı’nda şehit olan KKTC vatandaşlarının yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına; Türkiye’de gazi ve şehit yakınlarına tanınan haklara benzer hakların tanınmasına ilişkin bir protokol daha imzalayacağız.” diye konuşan Yılmaz, KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerin “sosyal tesislerden yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği” gibi birçok hak, indirim ve muafiyetten yararlanabileceklerini aktardı.

Yılmaz, “Aslında bizim gönlümüzde birbirinden farkı olmayan ve Barış Harekâtı’nda Türkiyeli silah arkadaşları ile beraber, kahramanca çarpışan KKTC’li şehit ve gazilerimize de benzer hakları tanımış olacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

Yapımı hızla devam eden ve KKTC’nin "Adaya damgasını vuracağı projelerden biri" diye nitelediği “KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları” inşaat alanında da incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, “Ziyaretim kapsamında Maraş’ta yaşayan kardeşlerimizle anlamlı bir buluşma yapacak ve onlarla da hasret gidereceğiz.” ifadesini kullandı.

- “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyon son bulmalı”

Son dönemde yaşanan gelişmelerin Doğu Akdeniz’de istikrarın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmayacağını kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her fırsatta altını çizdiği bu hususlarla en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nün yanındayız. Bu haklarınızın asgari tezahürü olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun son bulması, KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlatılması gerekmektedir. Ayrıca, Sayın Tatar’ın yabancı muhataplarla doğrudan temaslarda bulunmasına engel çıkarmaya da son verilmesi elzemdir.” diyen Yılmaz, Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ve KKTC’ye destekleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

Yılmaz, “son dönemde dijital medya kanallarında da bir kara propaganda yapma çabası var. Tarihi gerçeklerin üstünü senaryolarla örtmeye çalışanlar var ama hiçbir senaryo, hiçbir kurgu , tarihi gerçeklerin üstünü örtemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, tarihi gerçekler ortada. Her iki tarafta 50 yıldır bir huzur ortamı yaşanıyor. ” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenleri saygı ve rahmetle, gazileri minnetle anan Yılmaz, KKTC’’nin siyasi statüsüyle, ekonomisiyle, sosyal hayatıyla her bakımdan yükselmeye devam edeceğini vurguladı.

“Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin yüzyılı olacaktır.” diyen Yılmaz, geleceği hep birlikte inşa edeceklerine inanç belirtti.