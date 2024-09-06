TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sabah 10.30’da KKTC’ye geldi.

Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bazı bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve diğer yetkililer karşıladı.

Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapacak olan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda Enerji Arz Güvenliği Toplantısı’na katılarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde de bulunacak olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Gaziler ve Askeri Hastanelere ilişkin protokole de imza atacak.