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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum KKTC’ye geldi

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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum KKTC’ye geldi
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Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı işbirliği anlaşmalarına imza koymak amacıyla KKTC'ye geldi.
Saat 10.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na varan Kurum’u  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim  ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu karşıladı.
Murat Kurum, saat 11.45’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 14.00’te ise Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.
Kurum ayrıca, saat 15.00’te Lefkoşa Concorde Hotel’de Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek. Görüşmede, bazı işbirliği anlaşmalarına imza konulacak.
Murat Kurum, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde adadan ayrılacak.
 
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