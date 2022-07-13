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TC Büyükelçiliği’nden, 15 Temmuz şehitleri için anma programı

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TC Büyükelçiliği’nden, 15 Temmuz şehitleri için anma programı
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitlerini anacak.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel hazırladığı programında ilk olarak 09.30’da Boğaz Şehitliği’nde anma töreni gerçekleştirecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında “15 Temmuz Şehitlerini Yad” Programı kapsamında Hala Sultan Camii’nde 15 Temmuz şehitlerinin ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar edilecek. Program şehitler için yapılacak dua sonrası, sona erecek.
 
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