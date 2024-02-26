banner913
banner932
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
12 0
TDP’de Çeler dönemi
TDP’de Çeler dönemi
9 0
 
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
20 0
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
19 0
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
22 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
22 0
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
19 0
banner1012

TBK Gaziler Derneği’nin yeni Genel Başkanı Nusrettin Yuca oldu

banner974
TBK Gaziler Derneği’nin yeni Genel Başkanı Nusrettin Yuca oldu
banner971
Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği Genel Başkanlığı’na Nusrettin Yuca getirildi.

TBK Gaziler Derneği, Abdurrahman Eskihallaç'ın istifasıyla boşalan başkanlık için olağanüstü genel kurula gitti. Mücahitler Sitesi’nde dün yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olan Nusrettin Yuca getirilirken mali ve faaliyet raporları da okundu.
Yuca başkanlığındaki yönetim kurulu Boğaz Şehitliğini de ziyaret etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.