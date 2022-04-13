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Taze fasulyede uçurum fark

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Kuzey’de bir markette kilosu 63 TL’den satılan taze fasulye, Güney’de ise kilosu 2 Euro’dan satılıyor

Taze fasulyede uçurum fark

Ülkemizde önüne geçilemeyen pahalılık, her gün yapılan zamlar, zamlara bağlı her alandaki fiyat artışları vatandaşın alım gücünün yerle bir etti.
Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşle sebze ve meyvedeki fiyat artışı da önlenemez hale geldi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu havalar ısınınca sebze meyve fiyatlarının da düşeceğini açıklamıştı ancak bu söz havada kaldı.
Kuzey’de bir markette kilosu 63 TL’den satılan taze fasulye, Güney’de ise kilosu 2 Euro’dan satılıyor.
 
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