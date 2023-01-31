Tavuğun kilosu, 60 TL’yi geçti

Asgari ücrete gelen artışın ardından zamlar da peşi sıra gelmeye başladı.
Zamlardan tavuk eti de nasibini aldı.
Kilo fiyatı 57,49 TL olan bütün tavuğun fiyatı, 60,36 TL oldu.
Tavuk zammı ile birlikte marketlerde but, kanat, tavuk ciğer, tavuk göğsü, tavuk şiş ve bunun gibi parça parça satılan tavuk paketlerine de zam geliyor.
Parça tavuk etlerinde ise ürüne göre değişkenlik gösteren fiyatlara %10 zam yapıldı. Zammın dünden itibaren geçerli olduğu belirtildi.
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