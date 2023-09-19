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Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen nar imha edildi

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Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen nar imha edildi
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Tarım Dairesi 8-14 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.
Daire açıklamasında, ithal ürünlerde 50 numunede 50 numunenin, yerli ürünlerde 14 numunede 13 numunenin temiz olarak değerlendirildiği ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtildi.
Bostancı köyü sakini Abdullah Aktoprak’a ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.
        15 Eylül 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali Ltd. İthal DDGS Temiz
2 TÜK İthal Koyun Büyütme Tam. Temiz
3 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz
4 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
5 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
6 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
8 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
9 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10 Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
11 Reşadiye Zort İthal Mısır Slajı Temiz
12 Ayşe Tabak İthal Buğday Samanı Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
18 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Erik Temiz
19 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
20 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
21 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
22 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz
23 Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
24 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
25 Svs Tic Ltd. İthal Domates Temiz
26 Svs Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
27 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
28 Köşe Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
29 Bekir Cura İthal Domates Temiz
30 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
32 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
36 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz
37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
39 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
40 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
41 Svs Tic Ltd. İthal  Üzüm Temiz
42 Svs Tic Ltd. İthal Domates Temiz
43 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
44 Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
45 Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
46 Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
47 Erkan Gök İthal Sultani Üzüm Temiz
48 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
49 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
50 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
51 Halit Aydıç Bostancı Siyah Patlıcan Temiz
52 Halit Aydıç Bostancı Yeşil Çarli Biber Temiz
53 Durmuş Aydın Akçay Böğrülce Temiz
54 Abdullah İşkey Bostancı Dolmalık Biber Temiz
55 Halit Aydıç Bostancı Mor Patlican Temiz
56 Ali Dinçer Gaziveren Maydanoz Temiz
57 Ahmet Çetin Gaziveren Biber Temiz
58 Lidya Kargı Tatlısu Kabak Temiz
59 Lidya Kargı Tatlısu Hıyar Temiz
60 Abdullah Aktoprak Bostancı Nar Limit Üstü
61 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Temiz
62 Arif Bozer Bostancı Nar Temiz
63 Hasan Benli Alsancak Roka Temiz
64 Eşref Özbilgili Karşıyaka Şili Biber Temiz

 
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