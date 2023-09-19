Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen nar imha edildi

15 Eylül 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 M.Hacı Ali Ltd. İthal DDGS Temiz 2 TÜK İthal Koyun Büyütme Tam. Temiz 3 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz 4 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz 5 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz 6 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz 7 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz 8 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz 9 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 10 Svs Tic Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 11 Reşadiye Zort İthal Mısır Slajı Temiz 12 Ayşe Tabak İthal Buğday Samanı Temiz 13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz 15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz 17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 18 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Erik Temiz 19 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz 20 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz 21 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 22 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz 23 Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz 24 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz 25 Svs Tic Ltd. İthal Domates Temiz 26 Svs Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 27 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 28 Köşe Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 29 Bekir Cura İthal Domates Temiz 30 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz 31 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz 32 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 36 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz 37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 39 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz 40 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 41 Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz 42 Svs Tic Ltd. İthal Domates Temiz 43 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz 44 Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz 45 Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz 46 Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz 47 Erkan Gök İthal Sultani Üzüm Temiz 48 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 49 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz 50 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz 51 Halit Aydıç Bostancı Siyah Patlıcan Temiz 52 Halit Aydıç Bostancı Yeşil Çarli Biber Temiz 53 Durmuş Aydın Akçay Böğrülce Temiz 54 Abdullah İşkey Bostancı Dolmalık Biber Temiz 55 Halit Aydıç Bostancı Mor Patlican Temiz 56 Ali Dinçer Gaziveren Maydanoz Temiz 57 Ahmet Çetin Gaziveren Biber Temiz 58 Lidya Kargı Tatlısu Kabak Temiz 59 Lidya Kargı Tatlısu Hıyar Temiz 60 Abdullah Aktoprak Bostancı Nar Limit Üstü 61 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Temiz 62 Arif Bozer Bostancı Nar Temiz 63 Hasan Benli Alsancak Roka Temiz 64 Eşref Özbilgili Karşıyaka Şili Biber Temiz

Tarım Dairesi 8-14 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.Daire açıklamasında, ithal ürünlerde 50 numunede 50 numunenin, yerli ürünlerde 14 numunede 13 numunenin temiz olarak değerlendirildiği ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtildi.Bostancı köyü sakini Abdullah Aktoprak’a ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.