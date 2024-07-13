Tatlısu’da bir tarih yok oluyor

Tatlısu’da Osmanlı döneminde inşa edilen harnup ambarı her geçen yıl yıkılmaya devam ediyor. Harnup ambarının damı ve yan duvarları tamamen çöktü

Tatlısu’da Osmanlı döneminde inşa edilen harnup ambarı her geçen yıl yıkılmaya devam ediyor.Deniz kenarında bulunan tarihi harnup ambarının damı ve yan duvarları geçtiğimiz hafta tamamen çöktü. Dört büyük odası bulunan harnup ambarı, Tatlısu ve bölgesindeki köylerden toplanan harnupları depolamaktaydı. Ambarın üst tarafında bulunan kapaklardan içeriye dökülen ürün, ambarın bulunduğu sahile yaklaşan gemilere yüklenerek yurt dışına gönderiliyordu.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yıllardır harnup ambarını restore etmek için girişimler yaptıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.Tatlısu Belediyesi olarak girişimlerine devam ettiklerinden söz eden Orçan “Kültürel mirasımızın yok olmasını seyirci kalamayız” dedi.Vakıflar İdaresi’nin harnup ambarı için ihaleye çıkacağını belirten Hayri Orçan, belediye olarak ambarı restore etme gücüne sahip olduklarını hatta butik otele dönüştürmek için projelendirme dahi yaptıklarını anlattı.Bölgeye gelen turistlere ve vatandaşlara kaliteli bir hizmet vermek için Tatlısu Belediyesi olarak ambara talip olduklarının altını çizen Orçan, bu yıl içerisinde tedbir alınmazsa ortada tartışılacak bir ambarın kalmayacağına da dikkat çekti.