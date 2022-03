Tatili kabusa döndü

9 yıl önce çalışmak için geldiği KKTC’de evlenen Ukraynalı Lesia Uysal, tatile gittiği ülkesinden dönüş tarihini uzatınca kendini savaşın içinde buldu. Üç çocuğuyla birlikte 5.5 günlük zorlu yolculuğun ardından KKTC'ye dönebilen Uysal, yaşadıklarını anlattı





“Saldırıların başladığı gün banyoda saklandık. Akşam ışıkları kapatıyorduk ve içeriden dışarıya bir ışık sızmasın diye camları battaniye ile örtüyorduk”



"Sabah 5 buçukta annem beni uyandırıp ‘Savaş başladı.’ dedi. Ben ‘şaka yapıyor’ zannettim…”

Lesia Uysal, Rus işgaliyle ilk yüzleştiği anı böyle anlatıyor. Ara tatil ve bazı resmi işler için gittiği ülkesi Ukrayna’da, şimdiden ruhunda derin izler bırakan acı tecrübeyi yaşadı Uysal…

Lesia Uysal savaşı, yaşanan yıkımı, dönüş yolunda yaşadıklarını ve hislerini anlattı.

Lesia Uysal, 9 yıl önce çalışmak için geldiği KKTC’de yeniden evlendi, bugün 2.5 yaşında olan kızını dünyaya getirdi.

Kıbrıslı Türk eşiyle mutlu bir birliktelik sürdüren Lesia, evlendikten sonra ilk eşinden olan 16 yaşındaki ikiz çocuklarını da yanına aldı. Şimdi kocaman ve mutlu bir aileler... Ancak Lesia’nın bu mutluluğu ailesi ve ülkesinin başına gelenler nedeniyle yarım kaldı...

Uysal’ın annesi ve kız kardeşi Kryvyi Rih (Başkent Kiev’e 450 km.), ayrı olan babası ise Zaporjiya’da (Başkent Kiev’e 550 km.) yaşıyor. Okullar tatil olunca, hem tatil hem de Ukrayna vatandaşı olan ikizlerinin pasaportlarını yenilemek için 3 Şubat’ta Ukrayna’nın yolunu tutmuş Lesia… Dönüş biletini ise 20 Şubat’a kestirmiş... Ancak resmi işlerin biraz uzaması ve geçirilen güzel vakitlerin de katkısıyla dönüşü 1 ay daha, 24 Mart tarihine erteleme kararı aldığını anlatıyor Lesia… Üç hafta boyunca her şey yolundaydı. 4 yıl aradan sonra gittiği ülkesinde ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle hasret gideriyordu. Çocuklar da uzayan tatilin tadını çıkarıyordu. Ancak 24 Şubat sabahı her şey bir anda değişti.

Lesia Uysal, Rusya’nın ülkesine savaş açtığı ilk anları şöyle anlattı:

“Sabah 5 buçukta annem beni uyandırıp ‘Savaş başladı.’ dedi. Ben ‘şaka yapıyor’ zannettim… Hemen kalktık, televizyonu açtık; tüm kanallar sadece bu haberleri yayınlıyordu. İlk Kiev’e saldırıya başlandığını gördük. Kaldığımız şehrin bölgesine ilk gün 5-6 tane bomba atıldı, daha sonra sakinledi. ‘Ne olacak?’ diye düşünüp duruyorduk, ilk günden zaten bütün havaalanları bombalandı. Saldırıların başladığı gün banyoda saklandık… Yaşananların bir-iki gün içinde biteceğini düşündüklerini anlatan Lesia, “Fakat bitmedi. Kardeşimin evine gittim, sirenler sesleri başladı, ‘sığınaklara gitmemiz’ söylendi. 28 Şubat günü, belediye başkanı da, şehre 800 Rus askerinin geleceği uyarısı yaptı ve ‘sığınaklarda kalmamız’ çağrısı yaptı. Bizim bulunduğumuz Kryvyi Rih şehrinde çok sayıda fabrika bulunuyor. Dünyaya demir üreten fabrika orada bulunuyor. Bu nedenle önemli bir merkez.”

“HER GECE SIRAYLA NÖBET TUTTUK…”

Yaşadıkları bölge hedef olan Lesia Uysal, hayatta kalmak için nasıl bir mücadele verdiklerini de üzülerek, dile getirdi: “Ailemiz ve arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeydik. ‘Ne oldu, ne bitti diye’ konuşuyorduk. Kardeşimin evinde her gece birimiz uyumadan nöbet tuttuk. Her iki saatte bir siren seslerini dinliyorduk. 28 Şubat günü, olduğumuz bölgeye bomba atıldı. Hepimiz korktuk ve saklandık. Markete bile gitmeye korkuyorduk, gidemiyorduk. Akşam 8’de ışıkları kapatıyorduk ve içeriden dışarıya bir ışık sızmasın diye camları battaniye ile örtüyorduk.”

Korkuyla geçen bir haftanın ardından, kardeşinin eşi, hep birlikte bulundukları şehirden çıkmaları gerektiğini söylüyor. Kardeşi ve eşini şimdilik güvenli olan bir bölgede bırakan Lesia, üç çocuğu ile 5.5 gün sürecek zorlu yolculuğun ardından KKTC'ye ulaşmayı başarıyor.

YÜRÜYEREK SINIRI GEÇTİLER...5 BUÇUK GÜN SÜREN ZORLU YOLCULUK…

Lesia, 3 Mart sabahı başladıkları yolculuğu ve KKTC’ye varana kadar yaşadıklarını şöyle özetledi: "2 Mart’ta kız kardeşimin eşi, yarın güvenli yere kaçacağımızı söyledi. 3 Mart’ta sabah saat 6’da 2 sırt çantası ile oradan kaçtık. Vinnitsya şehrine doğru uzanan 70-80 kilometreye yakın trafik vardı. 360 kilometrelik yolu 14 saatte gittik. Yolda giderken Ukrayna askerleri tarafından durdurulduk, kontrol edildik. Vinnitsya vardığımızda, ilk gün bir odada topluca kaldık. 4 Mart’ta Slovenya sınırında bulunan Ujgorod’a gittik, orada da bir gün kaldık. 5 Mart günü, akşam 6-7 gibi Romanya sınırına gittik ve sınırı yürüyerek geçtik. Romanya sınırında Kızılhaç bize destek oldu, ihtiyaçlarımızı karşıladı. İstanbul’a gitmek istediğimizi söyledim. O gece kilisede kaldık. Kilise papazının yardımıyla bulunduğumuz sınır bölgesinden Bükreş’e tren olduğunu öğrendik. Biletlerimizi de papaz temin etti. Bir gün daha kaldıktan sonra 7 Mart’ta yola çıktık, 15 saat yolculuktan sonra Bükreş’e vardık. Burada da Kızılhaç bize yardım etti. Hemen doğrudan İstanbul’a kalkan otobüse bilet aldık ve 8 Mart’ta sabah 5’te Türk otobüsleriyle, Bulgaristan sınırını geçtik ve İstanbul’a ulaştık. 24 Mart tarihine kestiğimiz uçak biletlerimizi de değiştirerek aynı gün akşam 9’da KKTC’ye geldik."

5.5 günlük sürede geçtikleri her noktada tüm insanların kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatan Lesia, “Yola çıktığımda hiçbir şey bilmiyordum, sadece internetten nereye gidebileceğime bakabiliyordum. Kızılhaç’takiler, Romanya’daki insanlar, kilise papazı bize çok yardımcı oldu. Otobüsüne bindiğimiz Türk şoför, bize molada yemek ikram etti.” dedi.

“KIZIM SİREN SESİ DUYDUĞUNDA HALA KORKUYOR…”

Lesia Uysal, yaşananlara anlam veremiyor. Çocuklarının bu durumda çok etkilendiklerini söylerken, küçük kızının KKTC’ye döndüklerinde yaşadığı travmayı şöyle anlattı: “Geçtiğimiz günlerde eşimin ailesinin yanına Gazimağusa’ya gittik. 2 buçuk yaşındaki kızım, orada siren sesi duyduğunda, şaşkınlık ve korku içinde kaldı. O anı unutamıyorum…”

BABAM "ÜLKEMİ BIRAKMAM" DİYOR…

Üç çocuk annesi Lesia’nın aklı bir yandan Ukrayna’daki ailesinde. Hiçbirisi ülkesini terk etmeyi istememiş. Babası ise gerekirse savaşacağını söylemiş: “Annem halen kaldığı Kryvyi Rih’de… Kaçmıyor ve orada kalıyor. Babamın kaldığı şehir Zaporjiya’nın yakınında nükleer santral bulunuyor. Babam 65 yaşında. Korkmadığını, Ukrayna’yı bırakmayacağını ve silah alarak kendisinin de savaşacağını söylüyor…”

RUS ARKADAŞLARIYLA SOĞUKLUK

Lesia, savaş nedeniyle Rus arkadaşlarıyla yaşadıkları olumsuzluklardan da yakındı. Üzülerek ama aynı zamanda kızarak, yaşadığı bir olayı paylaştı: “Kuzey Kıbrıs’ta henüz Rus arkadaşlarımı görmedim fakat sosyal medyada Rus bir arkadaşımın Rusya’yı savunan bir yazısını gördüm ve ona ‘Seni daha akıllı zannediyordum’ diyerek bir yorum yaptım. Bu söylemim karşısında, bana küfürler etti ve tehditler savurdu. Ben ne yalan söyledim ne de yanlış bir şey, gerçekleri görmek istiyorsa insan çevresine bakmalı…”

“KİMSE ÖLMESİN…”

Lesia Uysal’ın tek bir dileği var, onu da şu kelimelerle özetledi:

"Bu savaşın artık bitmesini istiyorum, sivil insanlar, çocuklar artık ölmesin. Birçok yerleşim yerleri zarar gördü, insanlar artık akıllanmalı."

Kaynak: