Tatilcilerin vazgeçilmezi Mimoza

Adanın temiz ve güzel sahillerinden biri ile kucaklaşan ve mavi ile yeşilin her tonunu sunan Mimoza Beach Hotel, konforu ve huzuru doya doya yaşayacağınız bir tatil sunuyor...



Gazimağusa’nın en güzel koyunda yer alan ve yaz mevsiminin bütün güzelliklerini bir arada sunan Mimoza Beach Hotel, tatilcilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.



Mimoza Otel, havuzu ve masmavi berrak denizi eşliğinde, birbirinden lezzetli yemeklerin yer aldığı açık büfe menüsü ve eğlence dolu geceleri ile misafirlerini ağırlıyor.



Kuzey Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden birinde denize sıfır konumuyla misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan Mimoza Beach Hotel, 3 Suit odası, 38 adet iki kişilik ve tek kişilik “French bed” yataklı ve 6 adet iki ayrı yataklı “Twin Room” özelliklerinde üç farklı konsept ile tasarlanmış odalarında konuklara aileleri, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve konforlu bir konaklama imkanı sunuyor.



Eğlence ve huzuru bir arada yaşatan Mimoza Beach Hotel, tatilcilerin her anını özel hissetmesi sağlıyor.



Otele sıfır plaj alanı, restoranı, havuz barı, mini çocuk parkı, palmiyelerin gölgesinde geniş havuzu, lobi alanı ve her açıdan denizi gören konforlu odaları ile Mimoza, muhteşem bir yaz keyfi yaşatıyor.



Mimoza Beach Hotel, zengin açık büfe konsepti ile ve tüm gün açık olan Pool à la Carte restoranıyla yeme-içme keyfini dolu dolu yaşatıyor.



Serpme kahvaltı menüsü ile de özellikle hafta sonları ilk tercih edilen otellerden biri olan Mimoza Beach Hotel, zenginleştirilmiş menüsüyle sabah kahvaltıların vazgeçilmezi oldu.



Ayrıca eğlence ve canlı müzik etkinliklerinin düzenlendiği Mimoza Beach Hotel, düğün, doğum günleri, nişan gibi özel gün ve kutlamalara ev sahipliği yapıyor.



Mimoza Otel müdürü, deneyimli turizmci Yayın Dalgıç, yüzde 65'i yerli konuklardan oluşan Mimoza'nın bu yıl alternatif pazar olarak yüzde 20'si Türkiye ve yüzde 15'i de yabancı uyruklu turistleri ağırladığını söyledi.



Yayın Dalgıç, önümüzdeki yıldan itibaren Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerinden turistleri ağırlamaya başlayacaklarını belirtti.



Mimoza'nın adeta bir sembol olduğunu ve topluma mal olmuş bir otel olduğunu vurgulayan Dalgıç, sıcak, samimi, kar marjı düşünmeyen otelin, anıların yenilenmesini sağladığına dikkat çekti.



Dalgıç, sezonu en iyi şekilde geçirmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla konaklama fiyatlarını ve menülerin fiyatlarını düşürdüklerini dile getirerek maliyete yakın şekilde hizmet verdiklerini ifade etti.



Mimoza Otel'in her gün yeni projelerle daha konforlu, daha kaliteli hizmet anlayışıyla çalıştığına dikkat çeken Dalgıç, Mimoza'nın gerek çevreci bir otel anlayışı, gerek sahip olduğu alt yapısıyla takdir topladığını belirtti.