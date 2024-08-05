"Tatar’ın olumsuz bir tutumu var"

Rum Hükümet Sözcüsü, Ersin Tatar’ın olumsuz bir tutumunun bulunduğunu söyledi



Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu, sığınmacı meselesi, Vasiliko gibi konulardan söz etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Eylül ayında Kıbrıs sorununda gelişmeler beklendiği şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Letimbiotis, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalarda gelişmelerin olmasını beklediklerini, bu gelişmelerin BM Genel Sekreteri’nin kararlarına dayalı olduğunu, doğru olduğunu düşündüğü zaman Genel Sekreterin bunları açıklayacağını ifade etti.

Hristodulidis’in olumlu gelişmelerden söz etmesinin bildiği şeylere dayalı olup olmadığı şeklindeki soruya Letimbiotis, uzun süren durgunluğun ardından, bir hareketliliğin yaşandığını, bunun da olumlu bir şey olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresi konusunda Letimbiotis, Holguin’in atanmasının zaten olumlu bir gelişme olduğunu belirterek Holguin’in görevine destek verdiklerini ancak Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın olumsuz bir tutumunun bulunduğunu ileri sürdü.

Bir soru üzerine çözüm zeminin, BM kararlarında belirlendiğini anımsatan Letimbiotis, UNFICYP’in Kıbrıs’taki varlığının BM’nin ilgili kararında belirlendiğini, misyonunun önemli olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreterinin raporlarında ara bölgenin Kıbrıs Rum tarafınca da ihlal edildiğinden söz ettiğinin anımsatılması üzerine ise Letimbiotis, raporlarda son yıllarda eşit mesafe politikasını gözlemlediklerini söyledi.

Sığınmacı akını konusunda Letimbiotis, kameraların sığınmacı akınının önlenmesi için yerleştirildiğini, dikenli tellerin yerleştirilmesinin sığınmacı akınının önlenmesinde etkili bir seçenek olmadığını düşündüklerini, bu nedenle başka tedbirler aldıklarını ifade etti.

Çin Devlet Şirketi CPP’nin Vasiliko’da elektrik üretimi maksatlı doğal gaz kabul terminali inşası için Rum Yönetimi ile yaptığı sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin ardından yaşanan gelişmeler konusunda ise Letimbiotis, Vasiliko skandalı konusunda hükümetin sıfır tolerans göstereceğini vurguladı.

