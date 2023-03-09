Tatar’ın düşüşü Türkiye medyasında

Okulları ziyaret ederek gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün Osman Örek Meslek Lisesi ziyaretinde öğrencilerle futbol oynadı.
Tatar, bir ara topa kafa ile vurmak isterken dengesini kaybedip düştü.
Ersin Tatar'ın düştüğü anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konu Türkiye medyasının da ilgisini çekti.
Pek çok ulusal ve yerel haber sitesi görüntülere yer verdi.
Atılan başlıklardan bazıları ise şöyle:
T24 - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kafa topuna çıkmak isterken düştü
Sputnik Türkiye - Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü
Onedio - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uçan kafa atarken yere düştü
Yeniçağ - kKTC Cumhurbaşkanı topa uçan kafa atmak isterken düştü
Aykırı - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çocuklarla top oynarken kendini yerde buldu
İnternethaber - Direğe kafa atmasına ramak kaldı
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