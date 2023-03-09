Tatar’ın düşüşü Türkiye medyasında

Öğrenciler ile futbol oynayan Cumhurbaşkanı Tatar, kafa ile topa vurmak isterken dengesini kaybedip düştü. Görüntüler Türkiye medyasında da büyük ilgi gördü

Okulları ziyaret ederek gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün Osman Örek Meslek Lisesi ziyaretinde öğrencilerle futbol oynadı.

Tatar, bir ara topa kafa ile vurmak isterken dengesini kaybedip düştü.

Ersin Tatar'ın düştüğü anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konu Türkiye medyasının da ilgisini çekti.

Pek çok ulusal ve yerel haber sitesi görüntülere yer verdi.



Atılan başlıklardan bazıları ise şöyle:

T24 - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kafa topuna çıkmak isterken düştü



Sputnik Türkiye - Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar futbol oynarken düştü



Onedio - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uçan kafa atarken yere düştü



Yeniçağ - kKTC Cumhurbaşkanı topa uçan kafa atmak isterken düştü



Aykırı - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çocuklarla top oynarken kendini yerde buldu



İnternethaber - Direğe kafa atmasına ramak kaldı

