Tatar’dan Yıldırım’a geçmiş olsun ziyareti

İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Tatar, trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti







Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Dün İstanbul’a giden Ersin Tatar, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Türkiye’de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC’nin her daim yanında olan Binali Yıldırım’a, “KKTC halkının sevgisini ve duasını getirdiğini” söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım ve Ayrım’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Öte yandan Tatar, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerini de hastanede ziyaret etti.

Tatar, patlamada yaralanan, ambulans uçakla İstanbul’a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan maden işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

