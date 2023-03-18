Tatar’dan uçak selfiesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından anlamlı bir fotoğraf paylaştı.
Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile uçakta selfie çekerek bu fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafta, Ertuğruloğlu'nun kameraya bakışı da de dikkat çekiciydi.
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