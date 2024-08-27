Tatar’dan müzakereler için üç şart

Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas olmadan” resmi müzakere sürecinin olmayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün İstanbul’a gitti.

Tatar, NTV’de katıldığı bir programda Kıbrıs sorununa ilişkin önemli açıklamalar yaptı, müzakere sürecinin başlaması için şartlar ortaya koydu.

Tatar, “Doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas olmadan” resmi müzakere sürecinin olmayacağını söyledi.

50 yıldır federal çözüm arayışında her şeyin denendiğini, tüketildiğini ifade eden Tatar, yeni bir süreç için yeni bir anlaşın olması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini belirten Tatar, “Müzakere masası kurulacaksa egemenliğimizin kabul edilmesi bizim için çok önemli. Bu pazarlık konusu değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Yönetimi’ne seslenerek “Spor ambargolarını kaldırın, bu bizi tatmin eder, bir süreç başlayabilir dedik ama son günlerde tam tersine daha da aksine işler yapılıyor. Türkiye ile birlikte iki devletli çözümü savunmaya devam ediyoruz. Kıbrıs’ta iki devletlilik kaçınılmazdır zaten 60 yıldır vardır, 60 yıl sonra üniter bir devlet, tek egemenlik mümkün değildir. Doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas olmadan resmi müzakere sürecine germeyiz.” Dedi.

Tatar, bazı muhalif çevrelerin, “Oturun ve konuşun” dediğini, ancak kendilerinin bunları çok defa değerlendirdiğini işaret etti.

Kuzey Kıbrıs için direkt uçuş, direkt ticaret ve spordaki ambargoların devam ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bunları kaldırırsanız, o zaman bir süreç başlayabilir. Bunları kaldırmayı bırak, son günlerde Rum tarafı mülk, turizm, üniversitelerimize saldırılar başlatıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİM KİTABIMIZDA YALVARMAK YOK”

“Güya bizi yıldıracaklar, diz çöktürüp yalvarır pozisyonda masaya oturtacaklar” şeklinde konuşan Ersin Tatar, “Bizim kitabımızda yalvarmak yok. Benim temsil ettiğim siyasette yalvarmak yok!” vurgusu yaptı.

Türkiye’nin özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla KKTC’nin daha da önem kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye de artık Kıbrıs’ta iki devletliliği savunuyor” dedi.