Tatar’dan muhalefete “tek ses” çağrısı

Cumhurbaşkanı Tatar, tanınma çağrısı sonrası geri adım olmayacağını ifade ederek, muhalefete, federasyon siyaseti yerine Kıbrıs Türk tarafının yeni siyaseti etrafında tek ses olma çağrısı yaptı







Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) ev sahipliğinde “Akdeniz’de Güvenlik, İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu” başladı.

ORSAM ve TİKA’nın katkılarıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı. Sempozyumun açılışında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın mesajı da okundu.

Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önemli olan KKTC’nin artık değişen dünyada yerini alması olduğunu kaydetti.

Rum-Yunan ikilisinin bölgede silahlanmayı ve gerginliği artırmasına da eleştirilerde bulunan Tatar, Türkiye ile birlikte bu bölgedeki hakimiyeti artırdıklarını kaydetti.

Kıbrıs’ta artık federasyonun peşinden sürüklenmeyeceklerini ifade eden Tatar, KKTC’nin Türkiye ile birlikte yoluna devam edeceğini, yeni siyaseti sürdüreceklerini ve tanınma çağrısı sonrası artık İzolasyon ve ambargoların kaldırılması ve tanınma için çalışacaklarını söyledi.

Tatar, tanınma çağrısı sonrası geri adım olmayacağını ifade ederek, muhalefete, federasyon siyaseti yerine Kıbrıs Türk tarafının yeni siyaseti etrafında tek ses olma çağrısı yaptı. Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk, egemenlik ve devletinin savunulması gerektiğini kaydetti.

Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkının bölgedeki zenginliklerle ilgili hakkını yemeye çalıştığını işaret eden Tatar, “Meydanı boş bırakmayacağız” dedi, Tatar, Rum tarafına işbirliği önerilerinin masada olduğunu, enerji kaynaklarının kullanımı için ortak komite kurulması ve eşit paylaşım olması gerektiğini belirtti.

KKTC’nin daha da geliştirilmesi gerektiğini ve artık insanlık dışı zorbalık içeren ambargoların kaldırılması gerektiğini ifade eden Tatar, Fenerbahçe takımının Ercan’dan gelip, güneye geçememesinin açıklaması olmadığını kaydetti.

Tatar, yaşam hakkı tanınmayan Kıbrıs Türk halkının izolasyonların kaldırılması için uluslararası camiaya bir çok kez çağrıda bulunduğunu, her türlü fedakarlığa ve gösterdiğini çabaya rağmen ezilmeye devam ettiğini işaret etti.

