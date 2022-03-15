Tatar’dan konuk doktorun konuşmasına müdahale

Tabipler Birliği’nin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği törene konuşmacı olarak katılan Türkiye Tabipler Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, AKP iktidarında sağlık alanında yaşanan sorunları anlattığı konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın tepkisiyle karşılaştı





Lefkoşa'da Hidden Garden'da yapılan 14 Mart Tıp Bayramı töreni sırasında çok ilginç bir olay yaşandı.

Etkinliğin konukları arasında yer alan ve kendisine konuşma hakkı verilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten konuşurken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aniden araya girerek, konuğun konuşmasını kesti ve söylenen sözlere müdahale etti.

Ökten konuşmasında, Türkiye’deki doktorların yaşadığı sorunları anlatarak, 5 dakika molayla çalıştırıldıklarını, pandemide hak ihlalleri yaşadıklarını, görev başında şiddete uğradıklarını hatta öldürüldüklerini belirterek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da istifa eden doktorlara “Giderseniz gidin” dediğini hatırlattı.

Ökten, “Mustafa Kemal Atatürk ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ demişti. Bugün ise bizlere ‘Giderlerse gitsinler’ denmektedir” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi. Ökten, Erdoğan’ın sorunu sadece para meselesi olarak gördüğünü öne sürdü.

Tam bu sırada törende bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz burada bu ülkenin sorunlarını konuşurken bize Türkiye'deki sorunlarını anlatıyorsunuz. Burası KKTC’dir, sizin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik" şeklinde sözler sarf etti.

Bu müdahale salonda şok etkisi yaptı. Konuk konuşmacı bir ara duraksadı ama salondaki hekimler, "konuğumuzdur konuşacak" diyerek alkışlarla konuşmanın devamını istedi. Konuk konuşmacı Ökten de "benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor" deyip sözlerine devam etti. Ökten, sorunun para olmadığını dile getirerek, “Sorunları anlatıp başınızı ağrıttığınız için özür dilerim” ifadelerini kullandı.

GÜRKUT: HEKİMLER MÜDAHALEYE GEREKLİ YANITI VERDİ

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, konuk hekim, Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e müdahalesini ‘talihsiz’ olarak değerlendirdi.

Tatar’ın Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına müdahalesinin ‘Cumhurbaşkanlığı makamına yakışır’ olmadığı düşüncesini belirten Dr. Gürkut, “Konuğumuz bizim için çok değerlidir, böyle bir günde bizimle olması bizim için onurdur, bu müdahale bizleri üzdü” şeklinde konuştu.

Tabipler Birliği Üyesi hekimlerin Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına devam etmesini isteyerek ve konuşmasının sonunda da ayakta alkışlayarak müdahaleye gerekli yanıtı verdiğini ifade eden Dr. Gürkut, “Keşke bu müdahale yaşanmasaydı” dedi.

