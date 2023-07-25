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Tatar’dan İngiltere’ye kınama

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Beyarmudu şehitleri törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin garantör ülke olarak Kıbrıs’ın şartlarını bilmesine rağmen Rum Yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyıp muamele yapmasını kınadı

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Tatar’dan İngiltere’ye kınama
Milli mücadele yıllarında Beyarmudu’nda şehit düşenler bugün düzenlenen askeri törenle anıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
Saygı duruşu ve saygı atışı ile başlayan tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından köy sakini Ali Hocalar “Herşey Vatan İçin” adlı şiiri seslendirdi.
Törende konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, milli mücadele yıllarında bölgede şehit düşen 6 şehitin unutturulmayacağını ifade ederek, gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların ve ambargoların kalkması için çağrı yaptığını” anımsattı.
Tatar, şehitlerin hayatlarını kaybederken geride bir devlet, cumhuriyet ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ın kuzeyinde özgürce ve barış içinde yaşaması için toprak bıraktıklarını kaydetti. Tatar, İngiltere’nin garantör ülke olarak Kıbrıs’ın şartlarını bilmesine rağmen Rum Yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyıp muamele yapmasını kınadı.
Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin en az Rumlar kadar egemen ve meşru olduğuna işaret etti.
Tören, şehitler için dua okunmasıyla son buldu.
 
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