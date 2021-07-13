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“Tatar’dan görüşme talep ettim”

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Türkiye’ye alınmayan Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Cumhurbaşkanı Tatar’dan görüşme talep ettiğini açıkladı

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“Tatar’dan görüşme talep ettim”
‘Güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmayan KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan görüşme talep ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bizden, şöyle dedi:
“Ersin Tatar ile görüşme talebimi kendilerinin Cumhurbaşkanlığındaki özel asistanına az önce ilettim. Kabul etmeleri durumunda kabul edilemez durum hakkındaki düşüncelerimi iletip kendilerinin düşünce ve değerlendirmelerini dinleyeceğim. KKTC Cumhurbaşkanlığına kabulüm mümkün değilse de bana bildirmelerini rica ettim.”
 
 
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