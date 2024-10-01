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Tatar’dan akşam yemeği davetine olumlu yanıt

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Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreter Guterres’in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdiğini açıkladı

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Tatar’dan akşam yemeği davetine olumlu yanıt
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM 79. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York’tan Kıbrıs’a döndü.
Tatar, havaalanında yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreter Guterres’in Rum liderle gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim” dedi.
Tatar, BM Genel Sekreteri’nin iki tarafı gayrı resmi bir yemekte bir araya getirme gibi bir düşüncesi olduğunu söylediğini aktardı.
Tatar, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında resmiyet içermeyecek bu yemek teklifine olumlu yanıt verdiğini belirtti.
Ersin Tatar,  “ortak zemin olmadığından” hareketle, BM nezdinde Türkiye ve Yunanistan’ın da olduğu 4+1 gayrı resmi istişare toplantısında Kıbrıs’ın geleceğin nasıl şekilleneceğinin konuşulabileceği bir ortamın yaratılabileceğini de söyledi.
 
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