Tatar’a şok protesto

AKM’de düzenlenen şehitleri anma törenine, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın protestosu damga vurdu. Devletin şehit kabirlerinin parasını ödemeyecek duruma getirildiğini söyleyen Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi Benan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a sert tepki: “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı. Vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor. Onlar için mutluluk, koltuk sevdasından fazla değildir”

21-25 Aralık 1963’te şehit düşenler Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen törenle anıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, sırasıyla Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Anma töreninde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri “Dünden Bugüne Kıbrıs’ım” oratoryosu sundu.

Ancak anma törenine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın protestosu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrı damga vurdu.

Törende kürsüye çıkan Benan, devletin bir buçuk yıl önce yaptırılan şehit kabirlerinin parasını ödemeyecek duruma getirildiğini, Ortaköy şehitliğine defnedilen 3 kayıp şehit için 9 aydır hiçbir şey yapılmadığını, Ortaköy şehitliğinde açılması gereken ve iki mezarda ismi yazılı şehidin kabrinin de hala açılmadığını kaydetti.

Tekke Bahçesi şehitliğinde toplu mezardan çıkan şehitlerin DNA çalışmalarının üzerinden üç yıl geçtiğini, 5 şehidin kemiklerinin akıbetinin de hala bilinmediği söyleyen Benan, devleti yönetenlerin üzerlerine düşeni yapmadığını ifade etti.

Bakanlık bakanlık gezdiklerini, kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini da savunan Benan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine başvurduklarını ve sorumluluğu olmayan büyükelçinin gereken duyarlılığı gösterdiğini söyledi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söyledi; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” dedi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, 21 Aralık sürecinin, “bugün yaşananlar için yapılmadığını” söyledi, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum. Seni görmezden gelenlerden utanıyorum. KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” diyen Dernek Başkanı Benan, “Şehit aileleri adına bunu söylemek isterim ki bu söylemleriniz artık bizi bıktırmıştır” dedi.

“BİRİLERİNE YARANMA DERDİNE DÜŞMÜŞLER”

Benan, “Hele de devletin tepesindekiler, bulundukları makamları kullanarak şehitlerimiz üzerinden nutuk patlatanlar, tüm söylemlerinizin altı boş, birçoğu belki de kendi söylemlerine bile inanmıyor, birilerine yaranma derdine düşmüşler” şeklinde konuştu.

“ONLAR İÇİN MUTLULUK, KOLTUK SEVDASINDAN FAZLA DEĞİLDİR”

“Aslında kimse onları alkışlamıyor. Onlar için mutluluk, koltuk sevdasından fazla değildir” diyen Benan, şehitlerin bir kenara itildiğini, karşılarında muhatap bulamaz hale geldiklerini ifade ederek, “Güneyde yapılan kazılar sonrası kimliklendirilip Ortaköy’e defnettiğimiz şehitlerimiz için 9 aydır hiçbir şey yapılmıyor. Ortaköy Şehitliği’nde açılması gereken 2 mezarda ismi yazan şehidimizin kabri hala açılmıyor” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar’ın, şehitlerin kabirlerine dair makbuz karşılığı ödeme yapması gerekirken bunu yapmadığını söyleyen Benan, “Vatan, millet, şehit sözlerini ağzından düşürmeyen Cumhurbaşkanı’ndan bunu duyunca hayretler içinde kaldım” dedi.

“BUNU ŞEHİTLERİMİZE NE TALAT, NE EROĞLU NE DE AKINCI YAPTI”

Benan, “Bunu şehitlerimize ne Mehmet Ali Talat, ne Derviş Eroğlu ne de Mustafa Akıncı yaptı. Bu tür ödenekler geçmişte Cumhurbaşkanı tarafından makbuzla ödenirken, Tatar bunu durdurdu. Kabir yaptırmıyor. Sayın Tatar, Sayın Üstel, bu işler laf değil; yürek ve vicdan işidir. Sizler nasıl milliyetçi, nasıl KKTC’yi savunan kişilersiniz?” diye sordu.

“ŞEHİT İSMİNİ AĞZINIZA ALMAYIN”

Benan, “Milli günlerde, şehitleri anma günlerinde, şehit ismini ağzınıza almayın, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. İnsanların gözünün içine bakarak daha fazla yalan söylemeyin. Şehitlerimize zerre saygınız yok. Tarih sizleri asla affetmeyecek” dedi.

