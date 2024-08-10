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Tatar’a göre külliye muhteşem bir proje

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Külliye inşaatını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi ve Cami Projesi’nin muhteşem bir proje olduğunu söyledi

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Tatar’a göre külliye muhteşem bir proje
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, brifing sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Metehan bölgesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi ve Cami Projesi’nin muhteşem bir proje olduğunu ifade etti.
Yürüyüş ve rekreasyon alanları ile halkın sosyal aktivitelerini yapabileceği büyük bir yerleşke ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir eser kazandırılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devlet işleri yürütülürken, aynı zamanda halkın sosyalleşebileceği bir alanın da yaratılmış olacağına dikkat çekti.
 
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