Giresun Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Giresun Üniversitesi’nde fahri doktora tevcih edildi.

Tatar, Giresun Üniversitesi’nde yer alan törende, “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferans da verdi.

Tatar, kendisine fahri doktora diploması tevcih edilmesinin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs’ta mücadelemiz büyüktür, büyük bedeller ödedik, bugün karşınızda bu bedellerle ödenen devletin cumhurbaşkanı olarak bulunmaktan onur duyarım” diyen Tatar, Türkiye ile birlikte sürdürdükleri milli birliktelikle, oyunlara karşı dimdik ayakta durduklarını anlattı.

Tatar, “Kıbrıs’ta doğduk büyüdük ama gözümüz kalbimiz hep Anavatan’da oldu” dedi.

