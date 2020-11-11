banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
30 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
41 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
31 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
102 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
19 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Tatar'a bir tebrik de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell'den

banner476

Tatar'a bir tebrik de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell'den

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sırasında Kıbrıs Türk halkının egemenlik, eşitlik ve iki devlet temelinde, taraflar arasında iş birliğini de içeren, bir uzlaşı için kendisine yetki verdiğini beliretti. Tatar, halkın üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların haksızlığına işaret ederek, Avrupa Birliği'nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda AB'nin 2004'te aldığı karar çerçevesinde izolasyonları kaldırma vaatlerini yerine getirmesinin beklendiğini belirtti.

Tatar, Borell ile yakın zamanda görüşerek, görüş ve tutumunu etraflı bir şekilde anlatmaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.