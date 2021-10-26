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“Tatar zamana oynuyor”

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Bakan Arıklı, Tatar‘ın erken seçim tarihi konusunda zamana oynadığını belirterek “Bundan sonra yaşanacak sıkıntılardan Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur” dedi

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“Tatar zamana oynuyor”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın erken seçim tarihini belirlemesi gerektiğini ancak zamana oynadığını belirterek muhalefete de ‘pısırıklar’ diye seslendi.
Arıklı, “Bundan sonra yaşanacak sıkıntılardan Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur. Siyaset ve Meclis kilitlendi. Bir an evvel seçime gidilmesi gerekiyor” dedi.
Ülke genelinde geçtiğimiz hafta yaşanmaya başlayan akaryakıt krizi hakkında da konuşan Arıklı, ülkenin kaderini 2 firmanın belirlemesine müsade etmeyeceklerini ifade etti.
Arıklı, “Rekabet Kurulu, 2 firma hakkında soruşturma başlattı. Yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar ceza kesilebilir” ifadelerini kullandı.
Arıklı muhalefet için de konuşan Arıklı, Tarım Sigortası ve Muhaceret Affı Yasası için adım atmadıklarını söyleyerek, “Muhalefet nisap vermiyor. Yumuşamıyorlar. Hala neyin peşindesiniz? Şimdi bir teknokrat hükümet kurabileceksiniz buyurun kurun. Pısırıklar” dedi.
“YALAN VE İFTİRANIZDA BOĞULACAKSINIZ”
Öte yandan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, iddialara yanıt verdi.
Arıklı, son birkaç aydır ülkeye yakıt ve gaz tedarik eden iki firma ile resmen kavga ettiklerini belirterek, “Böyle stratejik üründe devlet 2 firmanın oyuncağı olamaz olmamalı dedik. Devletin bir aktör olarak piyasaya müdahalesi şart dedik. Ayrıca rekabet ortamını oluşturmak için piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesinin gerekliliğine işaret ettim” ifadelerini kullandı.
Dün bir internet gazetesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın bu firmanın iş insanı Halil Falyalı’ya ait olduğunu iddia etmelerine işaret eden Arıklı, dün sabah konuyu araştırdığını ve Falyalı’nın bu izni 2010 yılında aldığını bildirdi.
Bakan Arıklı, Falyalı’nın 2014 yılında da gerekli ruhsatları aldığını ancak 7 senedir herhangi bir işlem yapmadığını ifade ederek, “Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum... Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız” dedi.
 
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