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Tatar; Yüz yüze eğitim konusunda titizlikle çalışıyoruz

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Başbakan Ersin Tatar, üniversitelerde yüz yüze eğitimi sağlayacak şartlar üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirterek öğrencilere gönül rahatlığıyla KKTC'ye gelmeleri çağrısı yaptı.

Tatar; Yüz yüze eğitim konusunda titizlikle çalışıyoruz

 

Tatar, bugün DAÜ'yü ziyaret ederek, VYK Başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü

UBP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, öğrenci sayısında elde edilen artışın hayata geçirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

DAÜ VYK Başkanı Özcenk, öğrencilerin KKTC'ye getirilmesi için sağlık koşulları ve uçak fiyatlarını üzerinde durdu, hükümetin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Ersin Tatar da, DAÜ'nün hem Gazimağusa hem de KKTC için bir eğitim markası olduğuna işaret etti.

Yükseköğrenimin KKTC ekonomisi için hayati önemi olduğunu belirten Tatar, öğrencilerin mutlaka KKTC'ye gelmesini istediklerini vurguladı

Gazimağusa'da esnafın vatandaşın kente öğrenci beklediğine vurgu yapan Tatar, şöyle konuştu:

“Mutlaka yüz yüze eğitimi sağlayacak koşulları hep birlikte üniversitelerle oluşturmak zorundayız. 7 gün karantina süreci halen sürüyor. Gelecek öğrencilerimiz şu an karantinada kalmak durumundalar. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Konutlarda da denetim şartlarını artırmak suretiyle bir uygulama olabilir. Polisimizle, Sağlık Bakanlığımız ile konu üzerinde çalışıyoruz.”

Öğrencilere gönül rahatlığıyla KKTC'ye gelme çağrısı yapan Tatar, geliş önlemlerini kademeli artırmayı hedeflediklerini, zaten öğrencilerin de KKTC’ ye kademeli geleceğini ifade etti

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