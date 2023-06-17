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Tatar, YKS’ye katılacak öğrencilere başarı diledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak öğrencilere başarılar diledi.

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Tatar, YKS’ye katılacak öğrencilere başarı diledi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle;
 
“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından,17-18 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS)yer alacak tüm öğrencilerimize üstün başarılar dilerken, onlara özveriyle eğitim öğretim konusunda katkı yapan değerli öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür etmek istiyorum.
 
Yaşam boyu sürecek bir olgu olan eğitim serüvenleri sonucunda, tüm gençlerimizin yurdunu seven, milli birlik ve beraberlik algısı üst seviyede, sorumluluk sahibi birer yurttaş olarak yetişerek devletimizi çok daha güçlü bir hale getireceklerine yürekten inanıyorum.”
 
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