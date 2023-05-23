Tatar Yaza Merhaba Konseri’ni dinledi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ZAYDER ve Çukurovalılar Dayanışma Derneği tarafından organize edilen, ZAYDER Bahar Esintileri Korosu ile Lapta Esintileri Korosu’nun Şef Bahar Gökhan yönetiminde gerçekleştirdiği Yaza Merhaba konseri GAÜ Spectrum Salonu’nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konsere katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, katkı koyanlara da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) düzenlenen “Yaza Merhaba” konserini dinledi.