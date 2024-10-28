Tatar ve Korukoğlu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Derneğin Genel Başkanı Tolga Ünsaldı'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, Dernek Başkanı Ünsaldı ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Tatar ile Korukoğlu'nu ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğu ve karşılıklı plaket takdim edildiği belirtildi.

