"Tatar ve hükümet kendi toplumuna ambargo uyguluyor”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar ve UBP-DP-YDP hükümet yetkililerinin, aşılananların listelerini güneydeki makamlara vermediğini söyledi





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil,

Tatar, UBP-DP-YDP hükümeti yetkilileri, aşılananların listelerini güneydeki makamlara vermiyor” dedi.

Elcil’in açıklaması şu şekilde:

“Güney Kıbrıs’tan aldıkları aşıları “Avrupa Birliği’nden aldık” diye yalan söylemeye devam eden Tatar, UBP-DP-YDP hükümeti yetkilileri, aşılananların listelerini güneydeki makamlara vermeyerek, insanlarımızın uluslararası geçerliği olan aşı sertifikası almalarına engel çıkarmaya devam etmektedirler.

Kendi toplumuna ambargo uygulayıp, daha sonra da “Rumlar bize ambargo uyguluyor” propagandası ile sağlık üzerinden politika yapan Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin yarattığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının yaptığı açılımlara rağmen, kuzeyde aşı olmuş karma evliliklerden doğanlar ve yabancı uyrukluların mağduriyeti devam etmektedir.

“Devletin gizli bilgilerini paylaşamayız, KKTC’yi tanısınlar” gibi sağlıklı beyinlerin üretemeyeceği mazeretlerin arkasına saklananlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin para ödeyerek satın aldığı aşıları alırken seslerini çıkarmamaktadırlar.

Bilindiği üzere Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarından aldıkları aşıların kaydını düzgün tutmayan veya son kullanım tarihini geçirip atan Tatar, UBP-DP-YDP hükümeti yetkilileri, yanlışlarını gizlemek için yine yalana sarılmışlardır.

Bize esas ambargoyu uygulayanın, güneydeki makamlara aşılananların listelerini vermeyen AKP’nin kuklası Tatar, UBP-DP-YDP hükümeti olduğunu vurgular, tüm toplumu bu ambargoculara karşı tepki vermeye davet ederiz.”

