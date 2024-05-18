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Tatar, Uluslararası Bellapais Müzik Festivali açılış gala konserini izledi

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Tatar, Uluslararası Bellapais Müzik Festivali açılış gala konserini izledi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, 26. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali açılış gala konserinde Türkiye’nin Renkleri Şan Resitali’ni izledi.
 

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar, tüm sanatçıları, konseri düzenleyenleri ve katılanları kutladı.
 
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