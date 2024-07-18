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Tatar, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Yurtnaç’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç'ı kabul etti.

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Tatar, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Yurtnaç’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de havacılıkla ilgilenen başarılı pilot ve co-pilotlar olduğunu ifade ederek, Türk Hava Kurumunun gençlere imkân sağlamasını ve iş birliği önermesini değerli bulduğunu belirtti.
 
Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç da gençlerin havacılık alanında yapabileceklerini görüşmek ve Eskişehir’de verilen havacılık eğitimini KKTC’deki gençlere tanıtmak amacıyla KKTC'de  bulunduklarını belirtti. 
 
Yurtnaç, hava sporları alanında Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile çalışma yapan KKTC'li sporcular olduğunu da söyledi.
 
 
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