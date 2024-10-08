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Tatar: “TEKNOFEST’in ülkemizde yapılacak olmasından dolayı mutluyuz”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST 2025’in KKTC’de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

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Tatar: “TEKNOFEST’in ülkemizde yapılacak olmasından dolayı mutluyuz”
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Tatar, TEKNOFEST 2025’le ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyaretlerimizde dile getirdiğimiz ricalarımızın teker teker gerçekleşmesi bizleri memnun etmektedir.” diyerek, etkinliğin Cumhurbaşkanlığı himayesinde T3 Vakfı ile birlikte yapılacağını söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a bu önemli girişim için teşekkür eden Tatar, şunları kaydetti:

 "TEKNOFEST büyük ve dünyada ses getiren önemli bir organizasyon. Sayın Selçuk Bayraktar'ın önemli girişimleri ile Türkiye, teknolojide ve savunma sanayinde büyük bir ivme kazanmıştır. Bu vizyonun ülkemizde de sergilenmesi için kendisi ile bir ziyaretimiz esnasında görüşmüş ve olumlu yanıt almıştık. Şimdi bu ricamızın gerçekleşecek olması bizleri ülkemiz adına heyecanlandırmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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