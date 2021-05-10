"Tatar tedirgin oldu, sahte milliyetçiler kenara çekilsin"

Ercan’daki yenilenen havaalanına Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin istenmesi Türkiye’de başlatılan imza kampanyasının ardından rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha önce onay verdiği hatta Türkiyeli yetkililerle görüşüp onay aldığını belirttiği değişiklik konusunda yetkisinin olmadığını, teklifin Vakıf’tan geldiğini, kararın da Bakanlar Kurulu’na ait olduğunu söyledi. Başbakan Ersan Saner de gündemlerinde böyle bir konu olmadığını açıkladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ise Bugün Kıbrıs’a yaptığı açıklamada teklifin dönemin UBP Hükümetinden geldiğini kaydederek Kıbrıs Türk toplumunun kendi havaalanına kendi liderinin ismini koyma hakkı olduğunu belirtti. Küçük şöyle konuştu:

“Teklif 4 Mayıs 2017’de Hüseyin Özgürgün’den gelmişti. Tatar bunun yapılmasını arzu ettiğini söyledi hatta bu değişiklik yapılırsa Ercan’ın isminin Geçitkale’ye verilebileceğini söyledi. Tayyip Erdoğan’ın ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun bilgisi olduğunu, istişare ettiğini söyledi. Şimdi bir kampanya başlatıldı. 1700 kişi Ercan ismi değişmesin diye imza verdi. Kampanyayı şehidimiz Ercan’ın ailesi başlattı. Türkiye gazeteleri de konuyu alarak büyüttü. Biz şehidin ismi kaldırılsın diye yola çıkmadık. Bizim Türk askeri olarak ve Kıbrıslı Türkler olarak Kıbrıs’ta, Kore’de, Irak’ta, Suriye’de de şehitlerimiz olmuştur. Hepsine olan saygımız sevgimiz sonsuzdur. Bu teklif bize yapıldığı zaman düşüncemiz Dr. Fazıl Küçük’ün yani Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleyi gençlerimize ve 85 milyonluk Türkiye’ye anlatmaktı.”

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, VAZGEÇME DURUMUMUZ OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’de başlatılan kampanyadan tedirgin olduğunu ifade eden Küçük, “Sayın Tatar Türkiye’den bu kampanyaya katılanlara sorsun; Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesini bize anlatın desin bakalım hangisi bilir. Kampanyaya katılanların içinde bir tane Kıbrıslı Türk yoktur. Türkiye’nin farklı illerinden gelen birkaç yüz imzadır o kadar” dedi.

“LÜTFEN SUSUP ARADAN ÇEKİLSİNLER”

Vakıf olarak bu konuda toplantı yaptıklarını ifade eden Küçük, basın açıklaması yapacaklarını, amaçlarının ne olduğunu ve teklifin dönemin UBP Hükümetinden geldiğini hatırlatacaklarını kaydetti. “Bunun takipçisi olacağız, bundan vazgeçme gibi bir durumumuz yoktur, olamaz da. Bizim için en değerli varlık Dr. Fazıl Küçük’tür. O Kıbrıs Türkünün verdiği mücadelenin adıdır. 1878’den beri burada verilen mücadeleyi Kıbrıslı Türklerin çok iyi bilir, dünya da öğrenmeli” dedi. Küçük, tarafları kavga ettirmeye çalışan sahte milliyetçiler olduğunu da söyleyerek “lütfen sussunlar ve aradan çekilsinler. Bize milliyetçiliği de şehitlere karşı olan sevgi ve saygıyı da öğretmeye kalkmasınlar” dedi.

Ayşemden Akın / Bugün Kıbrıs