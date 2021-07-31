banner583
21 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
266 0
 
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
26 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
134 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
35 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
217 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
153 0
banner661

Tatar, Saner, Topaloğlu ve Ertuğruloğlu yangın bölgesini havadan inceledi

banner476

banner666
Tatar, Saner, Topaloğlu ve Ertuğruloğlu yangın bölgesini havadan inceledi
Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yangın bölgesini helikopterle havadan inceliyor.
Bu arada, Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, yangin nedeniyle Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin hızla çalışmalarına başladığı belirtildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplanan Komitede  yapılacak değerlendirme sonrasında  çalışmalar kararlaştırılacak.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.