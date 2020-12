Tatar; Sağlık Turizmini destekliyoruz

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda pandeminin ardından sağlık turizminin “üçüncü yaş” sekmentinin önem kazanacağı ve bunun da KKTC için stratejik bir fırsat yaratacağı tespiti yapıldı.



Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu, onur konuğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutulu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ile konsey üyelerinin katılımıyla toplandı. Genel Kurulda ayrıca, KITSAB, KITOB, RESBİR, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Tüp Bebek Merkezleri İşletmecileri Birliği Başkan ve temsilcileri, hastaneler ile otellerin üst düzey yöneticileri ile bilim insanları da yer aldı.



TATAR: ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİSTLERİNİ DAVET EDİYORUZ



Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen KKTC’nin altyapısı, iletişim imkanları ve insan gücüyle geldiği noktanın önemli mesajlar verdiğini söyleyerek, pandeminin iyi yönetilmesinin halkın, sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısına yatırım yapanların başarısı olduğunu belirtti.

Avrupa ve diğer pek çok ülkeye bakıldığında pandeminin KKTC’de çok iyi yönetildiğinin ortada olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; dünyada bir milyar, Avrupa’da ise 130 milyon kadar “yaşlı” diyebileceğimiz 65 yaş üstü insan olduğu ve bu sayının 2050’de 2 milyara ulaşacağı dikkate alındığında Kuzey Kıbrıs’ın “yaşlı dostu ülke” olarak bu nitelikteki turistler için güvenli bir alternatif sunduğunu belirtti. Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin, bu alanda, paydaşlar ile işbirliği halinde yapacakları çalışmaları destekleyeceğini söyledi. Tatar pandemi sonrası dünyanın her yerinden emekli, ileri yaştaki turistlere çağrıda bulunarak “üçüncü yaş turistlerini sağlık açısından en güvenli ülkelerden biri konumunda olan, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi turistik zenginlikleri ve 300 günden fazla güneşi ile KKTC’ye orta ve uzun vadeli konaklamak için davet ediyoruz” dedi.

Sağlık altyapımızın güçlendiği, gerek üniversite ve özel hastanelerin gerekse de devlet hastanelerinin sayısı ve hizmet kalitesinin artması ile pandemi yönetiminde başarı elde ettiğimizin avantajını kullanmalıyız diyen Tatar, sağlık turizminin ülkemizde başarıyla yürütülebileceği özgüveni ve algısının oluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemi ve turizm potansiyelini bütünleştirerek, uluslararası alanda yapılacak girişimlerle dünyanın pek çok yerinden insanların ülkemize çekilebileceğine işaret ederek, bu algıyı pazarlama zamanının geldiğini vurguladı ve “ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” diye konuştu.







ÇAKMAK’TAN FIRSATI DEĞERLENDİRİN ÖNERİSİ…



Dünya Sağlık Turizmi Konseyi ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın da online katılarak genel kurula hitap ettiği toplantıda, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin Uluslararası alanda 5 yıldan bu yana sürdürdüğü özverili çalışmaların pandemi sonrasında sağlık turizminin gelişmesine çok büyük fayda sağlayacağı ifade edildi. Çakmak, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin girişimleri, Türkiye’nin de büyük desteği ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde KKTC’nin bayrağının dalgalandırılması ve temsiliyetinin de Başkan Yardımcılığı ile taçlandırılmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı çatısı altında Antalya’da, 150 ülkeden 4 bin heyetin bir araya geldiği Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında katılan konseyin, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde var olma kararlılığını Dünya’ya gösterdiğini dile getiren Emin Çakmak, Türkiye’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağının altını çizdi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2021 yılında Kuzey Kıbrıs’ın Yaşlı Dostu Ülke olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden 3’üncü yaş sağlık turistleri tarafından tercih edilmesi için gereken desteği vereceğini söyleyen Emin Çakmak, Kuzey Kıbrıs’ın ayrıca medikal, spa-wellness alanlarında da önemli bir potansiyeli olduğuna işaret etti. Çakmak, bu alanların pandemi sonrası turizm alanında en erken başlayabilecek ve önemli gelirler getirecek bir fırsat sunduğunun da altını çizdi.



SAVAŞAN: SAĞLIK TURİZMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ ARTTI…



Yapılan bir çok bilimsel çalışmada pandemi sonrası, bir yandan sağlığını korumak ve geliştirmek, diğer bir yandan ise kaybedilen sağlıklarını geri kazanmak için seyahat eden turist sayısının artacağının ön görüldüğüne dikkat çeken Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan da konuşmasında sağlık turizminin gelişmesi için devletin en üst makamından verdiği önemli destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.





Dünya sağlık turizm pazarının Covid-19 öncesi 800 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını, Türkiye’nin ise bu pazar için 2023 hedefinin; 1,5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir elde etmek olduğunu anımsatmak Savaşan, KKTC’nin 1 milyar dolar civarında olan turizm gelirlerinin, bu yıl % 80 oranında daraldığının altını çizdi. Türkiye ve Dünya’da turizmin yeniden başlatılması noktasında sağlık turizminin çok daha stratejik bir önem kazanacağı konusunun öne çıktığına dikkat çeken Savaşan, konseyin bütün paydaşlar ile birlikte çalışarak 2021’de somut adımlar atacağını söyledi.



Konsey bünyesinde aralarında geriyatri, pisikoloji, fizyoterapi, hemşirelik, sosyal hizmetler, diş hekimliği gibi alanlardan profesör, doçen, doktor ve çeşitli uzmanlık alanlarında yetkin kişilerin yer alacağı “Yaşlı Dostu Ülke-Kuzey Kıbrıs" komisyonunun faaliyete geçerek önceden başlatılan çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağını söyleyen Savaşan, komisyonun, Kuzey Kıbrıs'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sağlıklı Şehirler ve Yaşlı Dostu Ülkeler standartlarına ulaştırılmasına katkı koymak için çalışacağını belirtti. Savaşan, çalışmaların süratle tamamlanarak erken zamanda misafir kabul edilebilmesi ve ekonomiye katkı sağlayabilmek için, başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, sağlık, turizm, ulaştırma, içişleri bakanlıkları olmak üzere YAGA’nın da yakın iş birliğine ve desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.