banner762
banner753
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
61 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
34 0
 
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
21 0
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
5 0
"Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı”
718 0
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
9 0
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
12 0
banner661
banner726

Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den, pandemideki son durumla ilgili bilgi aldı

banner476

banner714
Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den, pandemideki son durumla ilgili bilgi aldı
banner721

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle, pandemideki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Pilli’yi kabul etti. Görüşmede pandemide yaşanan son gelişmeler ve genel durumla ilgili Sağlık Bakanı’ndan bilgi alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde tüm dünyada ve Güney Kıbrıs’ta hızla artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde Omicron varyantının çok daha hızlı yayılma özelliği nedeniyle bireysel tedbirlerin daha fazla önem kazandığı bu dönemde, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğinin ve yine toplu ortamlara girilecekse mutlaka gerekli testlerin yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

PİLLİ, YILBAŞI KUTLAMALARINDA MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Pilli, resmi verilere göre dün itibarı ile ülkede 29 Omicron vakası görüldüğünü belirtirken Cumhurbaşkanı Tatar; Güney Kıbrıs’ta yeni yıl kutlamaları nedeniyle dün yaşanan ani vaka artışının benzerinin KKTC’de de yaşanmaması adına yılbaşı kutlamalarında maske, mesafe ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.