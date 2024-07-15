banner913
banner932
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
58 0
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
61 0
 
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
26 0
Ayia Napa’da bıçaklama
Ayia Napa’da bıçaklama
46 0
Faşist Yunan Darbesinin 50. yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 50. yıldönümü
20 0
Trump'a suikast girişimi
Trump'a suikast girişimi
16 0
U16'da da şampiyon YDÜ
U16'da da şampiyon YDÜ
24 0
banner1032

Tatar, Polis Özel Harekatı ziyaret etti

banner1020

Cumhurbaşkanı Tatar “Seçkin polislerden oluşan Polis Özel Harekatı devletin önemli bir gücüdür” dedi

banner974
Tatar, Polis Özel Harekatı ziyaret etti
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekatı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un önemli bir tarih olduğunu belirterek, Türkiye’de FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 8’inci yılı ve Kıbrıs’ta Yunan Cuntasının gerçekleştirdiği darbenin 50’nci yılı olduğunu söyledi.
Türkiye’deki darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olayların endişeyle takip edildiğini anlatan Tatar, “Güney Kıbrıs’ta, ‘FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı bayrağımızı Girne’de dalgalandırabilecektik’” şeklinde açıklamalar yapıldığını vurguladı.
Seçkin polislerden oluşan Polis Özel Harekatı’nın devletin önemli bir gücü olduğunu söyleyen Tatar, ihtiyaç duyulması halinde görevini yerine getirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, halkı bölmek isteyenlere ve 5’inci kol faaliyetlerine karşı devletin savunması yanında kurum ve kuruluşların da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya huzur, barış ve güven geldiğini belirten Tatar, Polis Özel Harekatında görev yapanların çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.