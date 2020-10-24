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Tatar Meclis’te yemin etti

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Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, Meclis’te ant içerek görevine başladı

Tatar Meclis’te yemin etti

 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine başladı.
Ant içme töreninde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan,  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı, Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları da hazır bulundu.
Ant içme töreni için Meclise gelen Tatar’ı Meclis kapısında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın askeri kıtayı selamlamasının ardından Meclis Başkanı Uluçay ile Şeref salonunda bir süre görüştüler.
Ardından saat 15.00’te Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın andı okumasını Genel Kurul’da bulunanlar ayakta dinledi. Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu, bu arada 101 pare top atışı yapıldı ve Meclis Bahçesindeki bayrağa CB forsu asıldı.
Ardından Meclis oturumu kapandı. Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 26 Ekim Pazartesi günü yapacak.

OKUNAN ANT
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugünkü törende okuduğu ant şöyle:
“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim”.
 
 

Tatar, Meclis önünde askeri kıtayı selamladı
 
 

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis’teki törene katıldı
 

Tatar’ın andı okumasını Genel Kurul’da bulunanlar ve milletvekilleri ayakta dinledi
 

Yusuf kaptan sahasında topçu birliği 101 pare top atışı yaptı
 
 
 

 
 
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