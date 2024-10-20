Tatar, Lefkoşa’da Arasta bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Lokmacı Sınır Kapısı’na da giderek görevlilerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa Arasta Bölgesi’ni ziyaret etti, bölge esnafıyla bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu.