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Tatar, KKTC Kick Boks Federasyonu Başkanı ile görüştü

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Tatar, KKTC Kick Boks Federasyonu Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kick Boks Federasyonu Başkanı Ümit Nusret’i kabul etti.
 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, olağanüstü bir çalışma temposu içinde olan gençlerin uluslararası arenalarda büyük başarı elde ettiğini belirterek, bu başarıların gurur verici olduğunu dile getirdi.
 
KKTC devletinin, kendi imkânları ölçüsünde gençlere fırsat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen yetenekli sporcuların ülkeyi başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.
 
Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargosunun insanlık dışı olduğunu, uluslararası platformlarda her fırsatta bu haksızlığı dile getirdiklerini kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.
 
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