Tatar Kırgızistan’da

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan’a gitti.

Tatar’ın katılacağı zirve, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” sloganıyla bugün düzenlenecek.

Öte yandan Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Tatar, "Kırgızistan ile KKTC arasındaki diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi memnun edecektir." dedi.

Tatar, Aralık 2023'te Kırgızistan'ı ziyaretinde KTMÜ'de kendisine fahri doktora tevdi edildiğini anımsatarak "Hep o günden bugüne gönlümüz sizinle olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için sizlerin desteğini çok önemsediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Üniversiteye davet edilmekten memnuniyetini dile getiren Tatar, ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekten dolayı hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.