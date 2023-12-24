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Tatar: “Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda şair ve yazarların katkıları büyüktür”

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Tatar: “Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda şair ve yazarların katkıları büyüktür”
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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle düzenlenen Kıbrıs Türk Şairlerinin Kaleminden İslami-Dini Şiirler etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, içinde bulunulan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 60 yıl önce yaşanılanların yad edildiğini ve şehitlerin anıldığını söyledi.
Kanlı Noel’de Kumsal Katliamını tüm dünyanın gördüğünü ardından yüzlerce Kıbrıs Türkü’nün şehit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlerimizi unutmadık unutmayacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Yunan adası yapılması için Kıbrıs Türkü’ne uygulanan baskılar ve katliamlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türkü’nün direndiğini ifade etti.
Acımasız yıllarda Birleşmiş Milletler ve Kıbrıs’ta askeri üsleri bulunan İngilizlerin katliamlara sessiz kaldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, İslam aleminin bir parçası olarak Kıbrıs Türkü’nün 1571 yılından beri maneviyatı, dini, dili, kültürü ve gelenekleriyle var olma mücadelesi verdiğine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün baskı ve zulümlere rağmen taviz vermeden kendine özgü yaşam tarzıyla şerefi, haysiyeti ve gururuyla varoluşunda Kıbrıs Türkü’nün içinden çıkan şair ve yazarların gösterdikleri inançla zor günlerin aşılmasında büyük bir başarı elde ederek halkın sesini dünyaya duyurduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bekçileri olarak mücadele verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağına olan sevgisiyle bu noktalara geldiğini dile getirdi.
Geçmişte yaşanılanlardan dolayı iki eşit egemen devletin işbirliği ile bir antlaşmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nü Anavatan Türkiye’den koparmak, uzun vadede yok etmek ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den dışlanmak istendiğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
Öğretmenler, şair ve yazarların girişimleriyle milli ve manevi değerlerin eğitimle bütünleşerek, geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti.
Lefke Avrupa Üniversitesi’ni yapılan çalıştaydan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyup kitap yayınlayan Vakıflar İdaresi’ne de teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca öğrencilere de seslenerek, “Geleceğin yazarları ve fikir insanları olarak millete büyük hizmetler vereceksiniz hepinize başarılar dilerim” dedi.
 
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