Tatar, İstanbul’da geçirdiği kazada yaralanan Polis Memuru Altun'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Adem Altun'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık ziyaretinin ardından KKTC'ye dönmek için İstanbul'da bulunan Tatar Altun'a kendisi ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Hastanede Altun'un ailesi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde tedavisi süren Altun'un en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti.

