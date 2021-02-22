Tatar'ın kızı ve eşinden tepki

“Hiç doğru olmadı”
Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı Canev Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, bu zor günlerde birlik olmamız sağlığı düşünmemiz gerekirken bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı.
Kızı Canev Tatar'ın bu paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Ersin Tatar'ın Eşi Sibel Tatar ise , "Çok yanlış oldu, hiç tasvip etmiyorum. Çok yanlış oldui kabine değişse de bu şekilde olmamalıydı, ne acemice ve duyarsız bir hamle" ifadelerine yer verdi.
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