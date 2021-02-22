banner583
banner590
Elis finallerde
Elis finallerde
16 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
19 0
 
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
93 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
41 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
29 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
107 0
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
37 0
banner529
banner570

Tatar'ın kızı ve eşinden tepki

banner476

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar, Ali Pilli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Tatar'ın kızı ve eşinden tepki
banner601
 “Hiç doğru olmadı”

Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı Canev Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, bu zor günlerde birlik olmamız sağlığı düşünmemiz gerekirken bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı.
Kızı Canev Tatar'ın bu paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Ersin Tatar'ın Eşi Sibel Tatar ise , "Çok yanlış oldu, hiç tasvip etmiyorum. Çok yanlış oldui kabine değişse de bu şekilde olmamalıydı, ne acemice ve duyarsız bir hamle" ifadelerine yer verdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.